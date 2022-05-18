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Джейсон Тейтум: «Я должен быть лучше как лидер команды»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум прокомментировал 7 потерь в первом матче финальной серии Восточной конференции против «Майами» (107:118, 0-1).

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