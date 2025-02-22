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Жительница Николаева рассказала о непомерной коммуналке на Украине

Жительница Николаева рассказала о непомерной коммуналке на Украине

Жители Николаева жалуются на непомерные коммунальные тарифы, которые ввели украинские власти, рассказал aif.

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Комментарии
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Eduard
Европа разная! Врятли вы станите богаты как в Щвейцарии,когда вам переведут пару тысяч гривен в евро,при этом гривны опустят по курсу.Так Европа делала везде.Мы получали 150 евро! Это что шведская зарплата? Сейчас получаем около 1000 евро,но это тоже для бомжей Монматра,в Щвеции 3000 евро получают,правда и цены аховые),.Так что не расчитывайте на халяву.Лет через 100 возможно будите получатт как в нищей Литве.
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