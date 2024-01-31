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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Киев отказался от западных истребителей Hornet назвав их «мусором»

Киев отказался от западных истребителей Hornet назвав их «мусором»

Кобенятся украинские лыцари – мол, сами летайте на этом г0вне, а нам подавайте аутентичные летаки. Как пишет газета The Australian Financial Review, Австралия в прошлом году собиралась безвозмездно передать ВСУ 41 списанный истребитель F/A-18 Hornet.

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