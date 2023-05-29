Канада выиграла ЧМ по хоккею, Латвия взяла бронзу, «Ювентус» без ЛЧ, «Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, осечка «Спартака» и другие новости

1. Завершился чемпионат мира по хоккею. Канада ожидаемо победила Германию (5:2) в финале. А Латвия в матче за 3-е место сенсационно обыграла США (4:3 ОТ), впервые в истории взяв медаль ЧМ по хоккею.
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