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Патрушев: НАТО сделала из Украины большой военный лагерь, чтобы победить и расчленить РФ

Патрушев: НАТО сделала из Украины большой военный лагерь, чтобы победить и расчленить РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что страны, входящие в блок НАТО, превратили Украины в большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести Российской Федерации поражение на поле боя и затем расчленить.

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