В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

Дмитрий Гурин

«Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили» ................... а давайте. А то что то присланное НАТОвское оружие как то не сильно поразило наших спецов и даже людей далеких от оценки систем вооружения. НАТОвские танки застревают в Украинском черноземе!!! А нахрена вы таких монстро-гробов понаделали? У нашего Т-80 удельное давление на грунт 0,84 кг/м2, у ваших от 0,98 до 1,2!!! с большими по мощности движками. Хотя сама по себе высокая мощность в данном случае даже вредна.