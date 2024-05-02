В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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11 час.
Дмитрий Гурин
«Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили» ................... а давайте. А то что то присланное НАТОвское оружие как то не сильно поразило наших спецов и даже людей далеких от оценки систем вооружения. НАТОвские танки застревают в Украинском черноземе!!! А нахрена вы таких монстро-гробов понаделали? У нашего Т-80 удельное давление на грунт 0,84 кг/м2, у ваших от 0,98 до 1,2!!! с большими по мощности движками. Хотя сама по себе высокая мощность в данном случае даже вредна.
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7 час.

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