Школьников Москвы приглашают поучаствовать в конкурсе «Яркий город»

Конкурс по дизайну городской среды «Яркий город» пройдет в Москве. Школьники и студенты колледжей смогут представить свои идеи по украшению столицы, а победители получат возможность реализовать свой проект.
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