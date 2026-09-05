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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний форвард «Торпедо» Скворцов: «В школе учусь без троек. Это самый главный год. Тут и ЕГЭ, и попадание в состав первой команды. Все меня поддерживают»

Нападающий « Торпедо » Сергей Скворцов рассказал об учебе в школе. В матче со «Спартаком» (1:0) 17‑летний форвард забросил решающую шайбу.

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