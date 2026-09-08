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ИА Регнум

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Дмитриева удивило разжигание войн Мерцем, несмотря на низкую поддержку немцев

Дмитриева удивило разжигание войн Мерцем, несмотря на низкую поддержку немцев

Работу правительства Германии поддерживают всего 10% жителей. Несмотря на низкий рейтинг, канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает провальную политику.

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