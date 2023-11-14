Ежегодно с 15 октября по 15 ноября в Беларуси проходит месячник ´Человек с белой тростью´. Он призван обратить внимание общества на людей с инвалидностью по зрению, напомнить о защите их прав и интересов, содействовать улучшению жизни незрячих и слабовидящих граждан.