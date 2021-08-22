БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рабство Юга США до и после Гражданской войны

Рабство Юга США до и после Гражданской войны

Введение Некоторые исследователи американской истории предполагают, что институт рабства умирал накануне Гражданской войны, подразумевая, что сама война велась из-за более общих, философских принципов прав государства, а не из-за самого рабства.

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