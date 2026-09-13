ВС РФ нанесли удар по логистическому центру "Новой почты" под Одессой

РИА Новости/Евгений Одиноков Российские военные в ночь на 13 сентября нанесли групповые удары по логистическим центрам и объектам энергетики, задействованным в обеспечении ВСУ.
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