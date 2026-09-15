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NewsOne

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США намерены сохранить бандеровский режим на Украине

США намерены сохранить бандеровский режим на Украине

Вашингтон будет добиваться такого исхода переговоров, который позволит сохранить и продолжить вооружать киевский режим.

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