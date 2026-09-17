Что будет, если есть три яйца каждый день в течение месяца

Яйца успели побывать и главным врагом здорового сердца, и почти идеальным завтраком. Сегодня их уже не принято автоматически запрещать из-за холестерина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Салат Русская кра...
- Трубочками голубц...
- АЛ Маринованные гриб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым