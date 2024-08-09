На азиатских рынках в четверг прошли распродажи

Азиатские фондовые рынки в четверг продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Инвесторы внимательно следили за торговыми данными из Японии и ожидали решения по процентным ставкам от Резервного банка Индии.
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