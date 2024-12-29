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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» отклонило предложение на 10 млн евро по Бителло от «Ботафого»

По данным «Спорт-Экспресса», бразильский клуб предложил 10 миллионов евро, но получил отказ. Сумма «даже близко не соответствует» оценке футболиста со стороны «Динамо».

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