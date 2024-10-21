Боец Аид: ЧВК из США начала выводить бойцов из-под Курска через неделю боев

Частная военная компания (ЧВК) из США Forward Observation Group начала выводить своих бойцов, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, в Курской области уже через неделю после нападения на регион.
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