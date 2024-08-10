Минобороны РФ обнародовало новые данные о потерях ВСУ с момента прорыва в Курскую область Российские военные продолжают операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории Курской области.
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Минобороны РФ обнародовало новые данные о потерях ВСУ с момента прорыва в Курскую область Российские военные продолжают операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории Курской области.
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