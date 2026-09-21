Санаторий в Анапе заплатит 450 тысяч за травму ребёнка

Суд обязал анапский санаторий «Надежда» выплатить 450 тысяч рублей семье из Нижнего Новгорода после того, как рассыпавшаяся стеклянная дверца душевой кабинки порезала лицо ребёнку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Минфин России не ...
- КЕ Атомный век: Поче...
- Центробанк снизил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым