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Песков: заявления АдГ о налаживании контактов с Россией импонируют Москве

Песков: заявления АдГ о налаживании контактов с Россией импонируют Москве

IMAGO/Andreas Franke/TASS Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" выглядит для России гораздо выигрышнее, чем правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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