IMAGO/Andreas Franke/TASS Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" выглядит для России гораздо выигрышнее, чем правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
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