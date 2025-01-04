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Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ в начале 2025 года. Квинси намекнул на свое возвращение в соцсетях

Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ в начале 2025 года. Квинси намекнул на свое возвращение в соцсетях

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес может уехать из ОАЭ в ближайшее время.Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес может уехать из ОАЭ в ближайшее время.

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