Тамбовская земля. Результаты выставок охотничьих собак за 2025 год

В этом году в Жердевке одновременно прошли две выставки: VII региональная выставка борзых и гончих пород «Жердевка Весенняя», включавшая в себя открытый чемпионат по гончим, и региональная выставка спелеологических собак «Жердевка Весенняя».
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