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Газета.ру

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Экс-комбригу ВСУ Лучанову объявили подозрение по делу об убийстве двух мужчин

Экс-комбригу ВСУ Лучанову объявили подозрение по делу об убийстве двух мужчин

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станиславу Лучанову объявили подозрение по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.

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