Экс-комбригу ВСУ Лучанову объявили подозрение по делу об убийстве двух мужчин

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станиславу Лучанову объявили подозрение по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии