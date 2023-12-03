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В Бюро нацбезопасности Польши призвали НАТО готовиться к конфликту с РФ

В Бюро нацбезопасности Польши призвали НАТО готовиться к конфликту с РФ

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера выступил с заявлением о том, что у государств, относящихся к восточному флангу НАТО, есть три года, в течение которых они смогут подготовиться к возможному конфликту с Российской Федерацией.

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