Технопарки РТ могут перейти на финансирование через закрытые паевые инвестфонды

Индустриальный парк «Химград» выступил с инициативой структурировать технопарки в формате закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал» со ссылкой на гендиректора «Химграда» и президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Айрата Гиззатуллина.
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