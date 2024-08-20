Сильнейшая солнечная буря изменила магнитное поле Земли

В апреле 2023 года произошла редкая и мощная солнечная буря, которая временно изменила магнитосферу Земли, разрушив часть магнитного поля планеты и создав необычное явление, известное как «альвеновские крылья».
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