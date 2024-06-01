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Бикини, льняные сарафаны и босоножки: 35 вещей на лето

Бикини, льняные сарафаны и босоножки: 35 вещей на лето

Лето-2024 обещает быть насыщенным на разнообразие модных трендов. В новом сезоне дизайнеры выделяют пастельные оттенки голубого и жёлтого, яркие цветочные принты и советуют обратить особое внимание на вязаные изделия и кружево.

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