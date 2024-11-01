Если вы заметили, в ленте новостей практически каждый день сообщают об отравлениях в структурах общепита: столовые детских учебных заведений, кафе, городские столовые и т.
Может хватит травить людей?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Так ведь, по распоряжению сами знаете кого, бизнес приказано "не кошмарить" и все неплановые проверки отменить! О плановых предупреждать за 3 дня, чтобы всё гавно успели подчистить.
Ответить
20 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна с Вячеславом! Мы на предприятии создавали группу и проверяли столовую, хранение и приготовление пищи, взвешивали , приходили внепланово ! А сейчас воруй и шельмуй сколько влезет, нет ГОСТА, все для уничтожения населения! Дети все больные…
Ответить
20 час.
Неизвестно Неизвестно
С едой что то делать нужно, качественной еды уже вообще нет, нужен строгий государственный контроль и жёсткое наказание уголовной за продажу некачественной еды, и качество нужно поднять до уровня СССР
Ответить
15 час.
Свежие комментарии