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Может хватит травить людей?

Может хватит травить людей?

Если вы заметили, в ленте новостей практически каждый день сообщают об отравлениях в структурах общепита: столовые детских учебных заведений, кафе, городские столовые и т.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Так ведь, по распоряжению сами знаете кого, бизнес приказано &quot;не кошмарить&quot; и все неплановые проверки отменить! О плановых предупреждать за 3 дня, чтобы всё гавно успели подчистить.
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20 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна с Вячеславом! Мы на предприятии создавали группу и проверяли столовую, хранение и приготовление пищи, взвешивали , приходили внепланово ! А сейчас воруй и шельмуй сколько влезет, нет ГОСТА, все для уничтожения населения! Дети все больные…
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20 час.
Неизвестно Неизвестно
С едой что то делать нужно, качественной еды уже вообще нет, нужен строгий государственный контроль и жёсткое наказание уголовной за продажу некачественной еды, и качество нужно поднять до уровня СССР
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15 час.

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