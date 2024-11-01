Может хватит травить людей?

Вячеслав Денисов Так ведь, по распоряжению сами знаете кого, бизнес приказано "не кошмарить" и все неплановые проверки отменить! О плановых предупреждать за 3 дня, чтобы всё гавно успели подчистить.

РМ Раиса Мелькумова Согласна с Вячеславом! Мы на предприятии создавали группу и проверяли столовую, хранение и приготовление пищи, взвешивали , приходили внепланово ! А сейчас воруй и шельмуй сколько влезет, нет ГОСТА, все для уничтожения населения! Дети все больные…