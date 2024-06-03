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Суд вынес приговор жительнице Сибири, залившей зеленкой урну для голосования

Суд вынес приговор жительнице Сибири, залившей зеленкой урну для голосования

Суд Красноярского края назначил 47-летней местной жительнице наказание в виде исправительных работ сроком один год и восемь месяцев за то, что она попыталась залить зеленкой урну для голосования во время выборов президента России.

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