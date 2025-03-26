Главные новости Владимира и Владимирской области 25 марта

Главные новости Владимирской области за 25 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Над Владимирской областью была замечена космическая спираль Ковровчанин зафиксировал интересный след от ракеты Space X в небе над Владимирской областью.
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