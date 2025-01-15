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Больше россиян смогут получить звание «Ветеран труда»: новые изменения в законодательстве

Больше россиян смогут получить звание «Ветеран труда»: новые изменения в законодательстве Юлия ЧелкановаНедавно в российском законодательстве произошли значительные изменения, которые открывают новые горизонты для множества граждан.

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