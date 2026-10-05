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Доля саудовской нефти в импорте Южной Кореи упала ниже 30

Доля саудовской нефти в импорте Южной Кореи упала ниже 30% Доля нефти из Саудовской Аравии в импорте Южной Кореи впервые с 2021 года опустилась ниже 30%.

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