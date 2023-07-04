Пожар в Кривошеине в Новой Москве возник из-за неисправности проводки

Стала известна причина пожара в деревне Кривошеино в поселении Первомайском в Новой Москве. Огонь вспыхнул в двухэтажном гараже из-за неисправности проводки, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.