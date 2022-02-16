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Подразделения ПВО России и Белоруссии отработают прикрытие от ударов с неба на учениях

Подразделения ПВО России и Белоруссии отработают прикрытие от ударов с неба на учениях

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Белоруссии и России на совместных учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывают прикрытие войск от нападения противника с воздуха, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.

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