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Инстамодели Илона Коринец и Лиза Корнилова сыграют за GOATS против 2Drots

Инстамодели Илона Коринец и Лиза Корнилова сыграют за GOATS против 2Drots

GOATS планируют выпустить в составе двух девушек в матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots. Ожидается появление на поле инстамоделей Илоны Коринец и Лизы Корниловой.

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