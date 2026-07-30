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Крымская газета

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Ночной удар по киевскому режиму: разгромлены заводы «Маяк», «ЛОРТА», химкомбинат и корабли с оружием

Ночной удар по киевскому режиму: разгромлены заводы «Маяк», «ЛОРТА», химкомбинат и корабли с оружием

Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту «Южный» и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения.

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