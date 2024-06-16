Песков: Зеленский - не тот, с кем можно договориваться по Украине

Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, потому что де-юре это будет нелегитимно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.