Песков: Зеленский - не тот, с кем можно договориваться по Украине

Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, потому что де-юре это будет нелегитимно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
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