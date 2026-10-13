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Ивановские новости

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Суд в Ивановской области оставил в силе арест блогера-иноагента

Суд в Ивановской области оставил в силе арест блогера-иноагента

Дмитрий Пуркин* обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков о СВО. Он находится в межгосударственном розыске, суд заочно оставил его под стражей.

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