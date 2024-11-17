Молебен в память о жертвах ДТП провели в Бийске

Иерей рассказал школьникам, насколько опасны дороги В преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в православной школе, названной в честь праведного Иоанна Кронштадтского, в городе Бийске прошли тематические мероприятия.
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