АНПА – автономные необитаемые подводные аппараты, роботизированная подводная техника. Часто используются в связке с катерами – носителями, которые поддерживают связь с подводными аппаратами.
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