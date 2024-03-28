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Что такое декантирование вина?

Что такое декантирование вина?

Рассказываем о терминологии для ценителей напитка. Декантирование красных вин в ресторанах или на дегустациях является распространенной практикой — для клиентов это выглядит как переливание вина из бутылки в графин необычной формы (декантер).

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