Что такое декантирование вина?

Рассказываем о терминологии для ценителей напитка. Декантирование красных вин в ресторанах или на дегустациях является распространенной практикой — для клиентов это выглядит как переливание вина из бутылки в графин необычной формы (декантер).
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