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Карен Шахназаров снова высказался о "предательской элите", которая уже привела Россию к развалу

Карен Шахназаров снова высказался о "предательской элите", которая уже привела Россию к развалу

© Pavel Kashaev/Globallookpress6,6K прочтений Сегодня В эфире очередного выпуска политического ток-шоу тележурналиста Владимира Соловьёва режиссёр, гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров снова высказался о "предательской элите", которая уже привела Россию к развалу.

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