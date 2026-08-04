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В Барнауле временно отключат горячую воду 5 августа в одном из районов

В Барнауле временно отключат горячую воду 5 августа в одном из районов

Специалисты проведут ремонт на распределительной сети В Центральном районе Барнаула 5 августа временно отключат горячее водоснабжение в связи с ремонтными работами на распределительной сети, сообщает "СГК-Алтай".

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