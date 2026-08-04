В Барнауле временно отключат горячую воду 5 августа в одном из районов

Специалисты проведут ремонт на распределительной сети В Центральном районе Барнаула 5 августа временно отключат горячее водоснабжение в связи с ремонтными работами на распределительной сети, сообщает "СГК-Алтай".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии