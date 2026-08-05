Нигерия: По меньшей мере три человека были убиты после того, как бандиты напали на общину Галадимава в районе местного самоуправления Гива (LGA), штат Кадуна, во второй половине дня по местному времени 4 августа.
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