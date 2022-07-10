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Бразильский болельщик Томер Савойя попросил у Путина российское гражданство

Бразильский болельщик Томер Савойя попросил у Путина российское гражданство

Прославившийся на чемпионате мира - 2018 в России бразильский болельщик Томер Савойя посетил матч Суперкубка России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:0) и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

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