С 28 по 30 июня 2024 года в регионах России пройдут усиленные рейды ГИБДД

С 28 по 30 июня 2024 года региональная ГИБДД России усилит рейды. На что ГАИ обратят особое внимание? Госавтоинспекция в ряде регионов России предупредила, что в ближайшие выходные (с вечера 28 июня до конца 30 июня 2024 года) на дорогах пройдут масштабные рейды и проверки.
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