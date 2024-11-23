Появились кадры воздушной дуэли российского БПЛА с дроном ВСУ

Российский беспилотник и дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили дуэль в зоне спецоперации. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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