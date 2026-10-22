Пожарная опасность четвертого класса сохранится в Рязанской области до 15:00 25 октября. В регионе завершен пожароопасный сезон, но необходимо соблюдать правила безопасности в лесах.
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