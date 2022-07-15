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«Мертвому примочка»: спасатели усомнились в мерах египетской антиакульей безопасности

«Мертвому примочка»: спасатели усомнились в мерах египетской антиакульей безопасности

На египетском курорте Хургада не осталось ни одного бесплатного пляжа – на это жалуются туристы, живущие в отелях без собственного выхода к морю или в частном секторе, а также те, кому хочется хоть иногда выйти за периметр своего «все включено».

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