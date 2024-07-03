В Совфеде нашли метод борьбы с лжеюристами

Активизировалась деятельность компаний, предлагающих списать долги без последствий Обещания сомнительных юридических фирм, которые подкрепляются ложными ссылками на несуществующие правовые нормы, вводят людей в заблуждение, приводя, в конце концов, к серьезным финансовым потерям.