В Совфеде нашли метод борьбы с лжеюристами

Активизировалась деятельность компаний, предлагающих списать долги без последствий Обещания сомнительных юридических фирм, которые подкрепляются ложными ссылками на несуществующие правовые нормы, вводят людей в заблуждение, приводя, в конце концов, к серьезным финансовым потерям.
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